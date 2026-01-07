PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Sonntag (23.11.2025) entwendeten ein 26-jähriger und ein 31-jähriger Mann offenbar ein E-Bike in der Augsburger Innenstadt.

Gegen 23.00 Uhr verständigte ein Passant die Polizei und teilte mit, dass zwei Männer mutmaßlich ein Fahrrad entwendet hätten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. Bei den beiden stellten die Beamten ein E-Bike der Marke Corratec fest. Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden jedoch nicht vorweisen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nun den den Eigentümer des E-Bikes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 26-Jährige sowie der 31-Jährige besitzen die tschechische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

