PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (08.01.2026) war ein 49-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 49-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 49-Jährigen. Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:59

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (08.01.2026) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Treppenhaus in einem Gebäude in der Neuburger Straße. Gegen 10.00 Uhr meldete ein Mitarbeiter den Vorfall bei der Polizei. Unbekannte besprühten unter anderem eine Eingangstüre und Wände mit Graffiti. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:58

    POL Schwaben Nord: Die Polizeistation Wertingen bekommt einen neuen Leiter

    Augsburg (ots) - Polizeivizepräsident Michael Riederer begrüßte am 07.01.2026 Polizeihauptkommissar Markus Trieb als neuen Leiter der Polizeistation Wertingen. Markus Trieb wurde 2005 im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt und absolvierte 2015 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nach verschiedenen Stationen bei der Bereitschaftspolizei, dem ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:58

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer nach Geschwindigkeitsübertretung

    Augsburg (ots) - Autobahn A 8 / Gersthofen / FR München - Am Montag (05.01.2026) war ein 30-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A8 unterwegs. Gegen 16.30 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg den Mann fest. Trotz der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h fuhr der Mann mit einer Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug) von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren