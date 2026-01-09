Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (08.01.2026) war ein 49-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 49-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 49-Jährigen. Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

