Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus in der Bonhoefferstraße

Kamen (ots)

Am Freitagabend (30.01.2026) zwischen 18:30 und 00:00 Uhr brachen Unbekannte durch ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus in der Bonhoefferstraße ein und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

