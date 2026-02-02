Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Apotheke

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag (31.01.2026), 13.00 Uhr bis Montag (02.02.2026), 07.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke an der Friedrich-Hegel-Straße in Schwerte-Holzen.

Die Unbekannten hatten eine Eingangstür aufgehebelt und konnten so in das Innere der Räumlichkeiten gelangen.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum geben? Diese bitte an die Polizei in Schwerte melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

