Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Geschwindigkeitskontrolle auf Werner Straße

Werne (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Sonntag, 01.02.2026, eine Geschwindigkeitsüberwachung in Werne durchgeführt.

In der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr wurde auf der Werner Straße, in Höhe Kastanienstraße/Forstkamp, in beide Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit von insgesamt 1139 Fahrzeugen gemessen. Bei dort erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft waren 80 Fahrzeuge zu schnell.

11 Fahrende bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, davon zwei jeweils Fahrverbote.

Der an diesem Tag schnellste gemessene Pkw war mit 102 km/h unterwegs - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 48 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

