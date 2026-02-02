PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Selmer von vier Unbekannten angegangen

Selm (ots)

Am Sonntagmorgen (01.02.2026) wurde gegen 02.00 Uhr ein 42-jähriger Selmer im Kreuzungsbereich "Am Buddenberg"/Berliner Straße in Selm von vier bislang unbekannten Personen angesprochen.

Drei Personen beabsichtigten, sein mitgeführtes Pedelec und seine Geldbörse zu entwenden. Der 42-Jährige setzte sich zur Wehr, wodurch es zu einem Handgemenge kam. Dadurch wurde der 42-Jährige leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Täter flüchteten ohne Tatbeute in unbekannte Richtung - Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, können aber folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter:

   - Führte eine Eisenstange mit sich - Rechtshänder
   - Männlich
   - Türkisch
   - 160-170 cm groß
   - Ca. 18-25 Jahre alt
   - Schlank
   - Dunkle Haare
   - Schwarze Jacke
   - Hellblaue Jeans

2. Täter:

   - Männlich
   - Türkisch
   - Ca. 190 cm groß
   - Ca. 18-25 Jahre alt
   - Rote Jacke

3. Täter:

   - Männlich
   - Türkisch
   - Ca. 190 cm groß
   - Ca. 18-25 Jahre alt
   - Braune Jacke

4. Täter:

   - Habe abseitsgestanden
   - Männlich
   - Türkisch
   - Ca. 150-160 cm groß
   - Ca. 15-17 Jahre alt

Darüber hinaus trug eine Person ein weißes Cappy und eine andere Person eine Baumwollmütze. Auch habe einer der Täter eine beige Hose getragen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

