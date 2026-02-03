PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Kamen - Zwei Zigarettenautomaten in Bergkamen-Mitte und einer in Kamen beschädigt und gesprengt

Bergkamen/Kamen (ots)

Neben einem an der Preinstraße in Bergkamen-Oberaden gesprengten Zigarettenautomaten am Freitagabend, gab es in den Folgetagen noch drei weitere Beschädigungen von Zigarettenautomaten in Bergkamen-Mitte sowie in Kamen.

Ein Automat wurde am Sonntag (01.02.2026) an der Werner Straße gesprengt.

Gegen 02.55 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Knall vernommen und die Polizei alarmiert. Durch die Detonation waren kleinste Teile des Automaten bis auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert worden.

Tatbeute wurde keine erzielt.

Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Ein zweiter Automat an der Landwehrstraße in Bergkamen-Mitte war ebenfalls im Fokus von unbekannten Tätern. Ein Zeuge meldete bereits am Samstag (31.01.2026) den dortigen aufgehebelten Zigarettenautomaten, aus dem alle Schachteln entwendet wurden. Wann der Aufbruch war, kann nicht gesagt werden.

In Kamen wurde zwischen Sonntag (01.02.2026) und Montag (02.02.2026) ein Zigarettenautomat an der Straße "Mechelnkamp" in Kamen-Mitte festgestellt, der ebenfalls aufgehebelt war. Alle darin befindlichen Zigarettenschachteln wurden entwendet. Wann unbekannte Täter die Beschädigung durchführten, steht nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

