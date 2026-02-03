Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus und Erdgeschosswohnung

Unna (ots)

Zwischen Freitag (30.01.2026), 17.00 Uhr und Montag (02.02.2026), 17.00 Uhr sind bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Habichtstraße eingedrungen.

Ebenfalls kam es an der Lönsstraße in Unna zu einem weiteren Einbruch - dort in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Als Tatzeit lässt sich der Montag (02.02.2026) zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr feststellen. Auch hier wurde an einem Fenster und der Balkontür gehebelt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

