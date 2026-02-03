Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit beschädigter Ampelanlage und einer leicht Verletzten

Unna (ots)

Am Montag (02.02.2026) ereignete sich gegen 20.25 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Bundesstraße 1/Iserlohner Straße in Unna.

Ein 27-Jähriger Iserlohner war mit seinem Pkw auf der Iserlohner Straße aus Fröndenberg kommend in Richtung Unna unterwegs. In dem dortigen Bereich der B1 war die Ampel ausgefallen und er missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden 44-Jährigen Pkw-Fahrerin aus Unna.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw der 44-Jährigen gegen den Ampelmast geschoben, der stark beschädigt wurde.

Leicht verletzt wurde die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Trümmerteile der Ampelanlage lagen verteilt quer über die Fahrbahn. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit uns wurden abgeschleppt.

Die von dem Unfall betroffenen Fahrstreifen rund um die B1/Iserlohner Straße waren während der Unfallaufnahme bis 22.45 Uhr gesperrt.

