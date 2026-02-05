POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienbungalow in Südkamen
Kamen (ots)
Am Mittwoch (04.02.2026) verschafften sich Unbekannte zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr Zutritt in einen Einfamilienbungalow an der Straße "Schöner Fleck" in Südkamen.
Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten in die Räumlichkeiten.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
