PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 37-Jährigre stürzt mit E-Scooter und verletzt sich #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagmittag (02.02.2026) ist es auf der Freudenberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 37-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde.

Die Frau ist gegen 13:55 Uhr verbotswidriger Weise mit ihrem E-Scooter auf dem Bürgersteig in den Wellersbergtunnel gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie das Gleichgewicht, stürzte und überschlug sich. Sie verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren