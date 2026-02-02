Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Für die Polizei ging es steil bergab - bei den Skimeisterschaften am Hesselbacher Gletscher #polsiwi

Bad Laasphe- Hesselbach (ots)

Am vergangenen Freitag (30. Januar) haben sich in Hesselbach 135 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Regierungsbeschäftigte den dortigen Skihang Am Bohnstein hinuntergestürzt.

Die Kreispolizeibehörde richtete zum 20. Mal die offenen alpinen Skimeisterschaften in Nordrhein-Westfalen aus, die hessischen Kolleginnen und Kollegen trugen ihre Landesmeisterschaften aus. Für optimale Wettkampfverhältnisse mit toller Piste und einem schnellen, durchaus anspruchsvollen Riesenslalomkurs sorgte der Skiverein Oberes Banfetal. Und der hatte es mit dem kurzen, aber steilen Starthang durchaus in sich.

Bei guten Bedingungen gingen bei den offenen Skimeisterschaften 60 Skifahrerinnen und Skifahrer sowie 10 Snowboardfahrerinnen und -fahrer an den Start. Bei den Hessen gingen insgesamt 65 Teilnehmende in das Rennen. In Nordrhein-Westfalen ist diese Veranstaltung bereits Tradition, wie das Jubiläum zeigt. Durch den ein oder anderen witterungsbedingten oder coronabedingten Ausfall der Veranstaltung in den letzten Jahren liegt die erste Meisterschaft schon deutlich länger als 20 Jahre zurück. Vor mehr als 30 Jahren, genauer gesagt 1992 fand zum ersten Mal das Skispektakel am "nördlichsten Gletscher der Alpen", wie die Einheimischen den Hang liebevoll nennen, statt. Der älteste Teilnehmer in diesem Jahr, der 81-jährige Hubert Steiger aus Düsseldorf, war damals auch bereits am Start. Und der Senior hat es immer noch drauf. Im ersten Durchgang bezwang er die Piste in genau einer Minute. Damit war er nicht letzter und ließ zahlreiche jüngere Sportler hinter sich.

Den Gesamtsieg bei den Männern holte sich Martin Huneck vom LAFP. Bei den Frauen stand Nina Bathe vom PP Bielefeld auf dem obersten Podestplatz. Schnellster Snowboarder war Jens Nevermann vom LKA NRW, bei den Frauen holte sich Amelie Honold vom PP Essen den Sieg.

Auch die einheimischen Athletinnen und Athleten schnitten gut ab. So belegte Verena Gros den zweiten Platz in der Wertung Damen Snowboard und René Terzyk den vierten Platz in der Wertung Herren Snowboard. Isabell Yanaz und Leon Reinery schafften es sogar auf einen Podestplatz. Beide wurden dritte in der Wertung Ski.

Hessischer Landesmeister wurde Stefan Rink, Maike Liermann errang bei den Frauen den Landesmeistertitel. Außerdem war sie mit 34,29 Sekunden auch Tagesschnellste. Landrat Andreas Müller war ebenfalls vor Ort. Er richtete seinen besonderen Dank neben den zahlreichen Helfern des Skivereins und den aktiven wie ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Bad Berleburg an die Kräfte des Malteser Ortsverbandes Bad Laasphe. Leider konnten sie nicht nur erstklas-sigen Wintersport schauen. Sie mussten auch einmal eingreifen. Ein Skifahrer musste aufgrund einer Beinverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Siegerehrung führte Polizeidirektor Thomas Fürst. Zum Abschluss durfte natürlich ein zünftiges Après Ski nicht fehlen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte mit Kai Gerhardt unter anderem der Mann, der zuvor vom Skiclub den Kurs gesteckt hatte.

