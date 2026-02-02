PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Für die Polizei ging es steil bergab - bei den Skimeisterschaften am Hesselbacher Gletscher #polsiwi

POL-SI: Für die Polizei ging es steil bergab - bei den Skimeisterschaften am Hesselbacher Gletscher #polsiwi
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bad Laasphe- Hesselbach (ots)

Am vergangenen Freitag (30. Januar) haben sich in Hesselbach 135 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Regierungsbeschäftigte den dortigen Skihang Am Bohnstein hinuntergestürzt.

Die Kreispolizeibehörde richtete zum 20. Mal die offenen alpinen Skimeisterschaften in Nordrhein-Westfalen aus, die hessischen Kolleginnen und Kollegen trugen ihre Landesmeisterschaften aus. Für optimale Wettkampfverhältnisse mit toller Piste und einem schnellen, durchaus anspruchsvollen Riesenslalomkurs sorgte der Skiverein Oberes Banfetal. Und der hatte es mit dem kurzen, aber steilen Starthang durchaus in sich.

Bei guten Bedingungen gingen bei den offenen Skimeisterschaften 60 Skifahrerinnen und Skifahrer sowie 10 Snowboardfahrerinnen und -fahrer an den Start. Bei den Hessen gingen insgesamt 65 Teilnehmende in das Rennen. In Nordrhein-Westfalen ist diese Veranstaltung bereits Tradition, wie das Jubiläum zeigt. Durch den ein oder anderen witterungsbedingten oder coronabedingten Ausfall der Veranstaltung in den letzten Jahren liegt die erste Meisterschaft schon deutlich länger als 20 Jahre zurück. Vor mehr als 30 Jahren, genauer gesagt 1992 fand zum ersten Mal das Skispektakel am "nördlichsten Gletscher der Alpen", wie die Einheimischen den Hang liebevoll nennen, statt. Der älteste Teilnehmer in diesem Jahr, der 81-jährige Hubert Steiger aus Düsseldorf, war damals auch bereits am Start. Und der Senior hat es immer noch drauf. Im ersten Durchgang bezwang er die Piste in genau einer Minute. Damit war er nicht letzter und ließ zahlreiche jüngere Sportler hinter sich.

Den Gesamtsieg bei den Männern holte sich Martin Huneck vom LAFP. Bei den Frauen stand Nina Bathe vom PP Bielefeld auf dem obersten Podestplatz. Schnellster Snowboarder war Jens Nevermann vom LKA NRW, bei den Frauen holte sich Amelie Honold vom PP Essen den Sieg.

Auch die einheimischen Athletinnen und Athleten schnitten gut ab. So belegte Verena Gros den zweiten Platz in der Wertung Damen Snowboard und René Terzyk den vierten Platz in der Wertung Herren Snowboard. Isabell Yanaz und Leon Reinery schafften es sogar auf einen Podestplatz. Beide wurden dritte in der Wertung Ski.

Hessischer Landesmeister wurde Stefan Rink, Maike Liermann errang bei den Frauen den Landesmeistertitel. Außerdem war sie mit 34,29 Sekunden auch Tagesschnellste. Landrat Andreas Müller war ebenfalls vor Ort. Er richtete seinen besonderen Dank neben den zahlreichen Helfern des Skivereins und den aktiven wie ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Bad Berleburg an die Kräfte des Malteser Ortsverbandes Bad Laasphe. Leider konnten sie nicht nur erstklas-sigen Wintersport schauen. Sie mussten auch einmal eingreifen. Ein Skifahrer musste aufgrund einer Beinverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Siegerehrung führte Polizeidirektor Thomas Fürst. Zum Abschluss durfte natürlich ein zünftiges Après Ski nicht fehlen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte mit Kai Gerhardt unter anderem der Mann, der zuvor vom Skiclub den Kurs gesteckt hatte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:31

    POL-SI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Siegener Innenstadt - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Sonntag (01.02.2026) ist es in der Siegener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 4 Uhr war ein 42-jähriger Taxifahrer über die Freudenberger Straße unterwegs in Richtung Wellersbergtunnel. Beim Überqueren einer Kreuzung fuhr unvermittelt ein schwarzer Mercedes aus der Fischbacherbergstraße ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:12

    POL-SI: 62-Jährige greift Rettungssanitäter an und landet in Gewahrsam #polsiwi

    Siegen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.02.2026) ist es zu einem polizeilichen Einsatz gekommen, weil eine 62-jährige Patientin auf dem Weg ins Krankenhaus die Rettungswagenbesatzung angriff. Ersten Erkenntnissen nach war die alkoholisierte Frau behandlungsbedürftig und gegen 01:50 Uhr mit dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Während der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:42

    POL-SI: Unbekannte Täter entwenden Fahrzeuge und Bargeld aus einer Autowerkstatt - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.01.2026) ist in eine Werkstatt in Kreuztal-Ferndorf eingebrochen worden. Gegen 01:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Autowerkstatt in der Zitzenbachstraße in Kreuztal. In den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld sowie zwei Fahrzeugschlüssel. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren