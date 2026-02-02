Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 62-Jährige greift Rettungssanitäter an und landet in Gewahrsam #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.02.2026) ist es zu einem polizeilichen Einsatz gekommen, weil eine 62-jährige Patientin auf dem Weg ins Krankenhaus die Rettungswagenbesatzung angriff.

Ersten Erkenntnissen nach war die alkoholisierte Frau behandlungsbedürftig und gegen 01:50 Uhr mit dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Während der Fahrt versuchte die 62-Jährige sich abzuschnallen. Die 34-jährige Rettungssanitäterin wollte dies unterbinden. Daraufhin trat die Frau ihr gegen die Brust. Ihr 33-jähriger Kollege stoppte den Rettungswagen und eilte ihr zur Hilfe. Die Frau versuchte sodann auch ihn zu treten. In Begleitung der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei brachte der Rettungswagen die Patientin letztendlich ins Krankenhaus. Nach der Behandlung der 62-Jährigen nahmen die Beamten die Dame in Gewahrsam. Sie brachten sie zur Polizeiwache nach Siegen.

Gegen sie ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell