Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen E-Bike aus verschlossener Garage - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (29.01.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Garage im Irisweg in Kreuztal gekommen, bei dem ein E-Bike entwendet wurde.

Ersten Ermittlungen nach handelt es sich um ein schwarz/ gelb/ blaues E-Bike der Marke Sduro. Die Garage wurde bei dem gewaltsamen Eindringen beschädigt. Der Beute- und Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell