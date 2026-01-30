PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauen E-Bike aus verschlossener Garage - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (29.01.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Garage im Irisweg in Kreuztal gekommen, bei dem ein E-Bike entwendet wurde.

Ersten Ermittlungen nach handelt es sich um ein schwarz/ gelb/ blaues E-Bike der Marke Sduro. Die Garage wurde bei dem gewaltsamen Eindringen beschädigt. Der Beute- und Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

