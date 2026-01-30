Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Unbekannte klauen E-Bike aus verschlossener Garage - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi
Kreuztal (ots)
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (29.01.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Garage im Irisweg in Kreuztal gekommen, bei dem ein E-Bike entwendet wurde.
Ersten Ermittlungen nach handelt es sich um ein schwarz/ gelb/ blaues E-Bike der Marke Sduro. Die Garage wurde bei dem gewaltsamen Eindringen beschädigt. Der Beute- und Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.
