Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-jähriger Renault-Fahrer übersieht Radfahrer #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (29.01.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 45-jähriger Radfahrer gegen 05:45 Uhr auf der Hambergstraße bergab Richtung Leimbachstraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 19-jähriger Renault-Fahrer von der Anton-Delius-Straße auf die Hambergstraße einbiegen.

Ersten Ermittlungen nach übersah der 19-Jährige den Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 45-Jährige flog über die Motorhaube. Er bleib anschließend verletzt auf der Straße liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ersten Schätzungen nach Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

