POL-SI: Wohnungseinbrecher bei Tat gestört - Täter flüchtet unerkannt -#polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (28. Januar) ist ein Wohnungseinbrecher auf frischer Tat angetroffen worden. Als die Wohnungsinhaber, eine 28-jährige Frau und ein ebenfalls 28 Jahre alter Mann, in ihre Wohnung zurückkehrten, trafen sie dort auf den Täter, der fluchtartig das Haus verließ.

Die beiden Geschädigten, die eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Witschenberg" bewohnen, kamen gegen 13:05 Uhr in ihre Wohnung. Dabei störten sie offenbar eine männliche Person bei einem Einbruch. Der Täter hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt über die Balkontür verschafft. Nach dem ersten Schrecken alarmierten die Beiden die Polizei. Eine Personenbeschreibung konnten die geschockten Wohnungsinhaber nicht abgeben. Nach ersten Erkenntnissen entkam der Einbrecher mit einem Laptop und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

