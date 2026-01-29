PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einsetzender Schneefall im Berufsverkehr sorgt für zahlreiche Unfälle -#polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen hat in den frühen Morgenstunden kreisweit Schneefall eingesetzt. Das führte bislang zu zahlreichen Unfällen in Siegen-Wittgenstein.

Bis 07:30 Uhr musste die Polizei zu über 15 Karambolagen ausrücken. Derzeit läuft auf der Landstraße L 907 zwischen Rinsdorf und Eisern die Aufnahme eines Verkehrsunfalles, bei dem ein Schulbus beteiligt ist. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Kinder in dem Bus. Allerdings sollen nach bisherigem Kenntnisstand dennoch Verletzte bei dieser Kollision gegeben haben.

Bei den übrigen Unfällen blieb es bislang bei Blechschäden. Das Schnee und Alkohol eine schlechte Kombination ist, musste ein 26-jähriger Fiesta-Fahrer auf der L 717 heute Morgen kurz vor halb sechs feststellen. Der junge Mann war auf der Gefällestrecke Richtung Laibach in einer Linkskurve nach rechts von der schneebedeckten Straße abgekommen. Anschließend rutschte der Wagen mehr als 30 Meter durch den Graben und landete schließlich auf dem Dach. Der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer konnten selbständig den Fiesta verlassen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an.

Neben den Unfällen gibt es im Kreisgebiet gerade an Steigungsstrecken immer wieder Probleme mit festgefahrenen Fahrzeugen.

Die Polizei appelliert: Planen Sie ausreichend Fahrzeit ein und richten Sie Ihre Geschwindigkeit an den Straßenverhältnissen aus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

