Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen mehrere Autos auf -#polsiwi

Siegen-Oberschelden (ots)

In der Nacht von Montag (26. Januar) auf Dienstag ist es zu mehreren beschädigten Autos im Bereich Oberschelden gekommen. Bei allen Fahrzeugen waren Seitenscheiben entweder eingeschlagen oder wiesen Risse im Glas auf.

In einem Fall in der Straße "Unterm Lindchen" wurde aus dem Handschuhfach eines betroffenen Pkw ein Lautsprecher entwendet. Insofern besteht der Verdacht, dass es sich in allen vier derzeit bekannten Fällen (Zwei Fälle "Auf der Hohler", ein Fall "Buschelder Weg" sowie der Fall "Unterm Lindchen") um Pkw-Aufbrüche beziehungsweise den Versuch hierzu handelte.

Weitere Ermittlungen ergaben einen Hinweis auf eine verdächtige Person, die sich am frühen Dienstagmorgen gegen kurz nach 04:00 Uhr an einem Wagen im Bereich Oberschelden zu schaffen machte. Ob es sich dabei um einen der bekannten Fälle handelt, steht noch nicht abschließend fest.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Männlich
   -	Dunkle Kopfbedeckung
   -	Hüftlange Jacke mit Kapuze
   -	Cargohose mit Seitentaschen am Oberschenkel

Vermutlich war der Mann in Begleitung einer weiteren Person. Diese kann nicht näher beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

