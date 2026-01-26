PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Freitag (23.01.2026) ist es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hubertusstraße in Wilnsdorf gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die unbekannten Täter zwischen 09:15 Uhr und 18:30 Uhr auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Siegener Kriminalkommissariat bereits übernommen hat.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:04

    POL-SI: Unbekannte Täter brechen in zwei Firmen ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

    Kreuztal-Kredenbach/ Kreuztal-Buschhütten (ots) - Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend (25.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Firmen in Kreuztal gekommen. Die Täter schlugen das erste Mal am frühen Samstagmorgen in der Karl-Krämer-Straße in Kredenbach zu. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Langfinger zwischen 04:20 Uhr und 04:50 Uhr ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:02

    POL-SI: 46-Jähriger randaliert und landet in Gewahrsam #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Freitagabend (23.01.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der "Alten Poststraße" in Siegen kommen. Zeugen meldeten sich gegen 20:00 Uhr bei der Polizeileitstelle und machten Angaben über einen alkoholisierten Mann, der Leute anpöbelt und Bierflaschen auf den Boden wirft. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann kurze Zeit später antreffen. Während der anschließenden Kontrolle leistete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren