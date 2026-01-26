PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Unbekannte Täter brechen in zwei Firmen ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Kreuztal-Kredenbach/ Kreuztal-Buschhütten (ots)

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend (25.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Firmen in Kreuztal gekommen.

Die Täter schlugen das erste Mal am frühen Samstagmorgen in der Karl-Krämer-Straße in Kredenbach zu. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Langfinger zwischen 04:20 Uhr und 04:50 Uhr gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude. Sie durchwühlten einige Schränke und Schubladen.

Am Sonntagabend ist es dann zu einem weiteren Einbruch in eine Firma in der Langenauer Straße in Buschhütten gekommen. Gegen 23:55 Uhr löste ein Alarm in einer Fabrikationshalle aus. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich dort ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam Zutritt ins Objekt.

In beiden Fällen ist bislang nicht klar, ob die Einbrecher Gegenstände entwendet haben.

Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

