PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 22-jähriger BMW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab - Zwei Personen verletzt und Sachschaden waren die Folge #polsiwi

Netphen-Solbach (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (25.01.2026) ist es auf der Eisenstraße zwischen Siedlung Lützel und dem Abzweig Benfe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 22-jähriger BMW-Fahrer gegen 17:20 Uhr auf der Eisenstraße in Richtung Siedlung Lützel unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstamm. Der 22-Jährige und eine 15-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf ca. 6000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Bergung.

Während der Unfallaufnahme war die Eisenstraße für rund eine Stunde voll gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:04

    POL-SI: Unbekannte Täter brechen in zwei Firmen ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

    Kreuztal-Kredenbach/ Kreuztal-Buschhütten (ots) - Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend (25.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Firmen in Kreuztal gekommen. Die Täter schlugen das erste Mal am frühen Samstagmorgen in der Karl-Krämer-Straße in Kredenbach zu. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Langfinger zwischen 04:20 Uhr und 04:50 Uhr ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:02

    POL-SI: 46-Jähriger randaliert und landet in Gewahrsam #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Freitagabend (23.01.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der "Alten Poststraße" in Siegen kommen. Zeugen meldeten sich gegen 20:00 Uhr bei der Polizeileitstelle und machten Angaben über einen alkoholisierten Mann, der Leute anpöbelt und Bierflaschen auf den Boden wirft. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann kurze Zeit später antreffen. Während der anschließenden Kontrolle leistete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren