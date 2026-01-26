Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 22-jähriger BMW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab - Zwei Personen verletzt und Sachschaden waren die Folge #polsiwi

Netphen-Solbach (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (25.01.2026) ist es auf der Eisenstraße zwischen Siedlung Lützel und dem Abzweig Benfe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 22-jähriger BMW-Fahrer gegen 17:20 Uhr auf der Eisenstraße in Richtung Siedlung Lützel unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstamm. Der 22-Jährige und eine 15-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf ca. 6000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Bergung.

Während der Unfallaufnahme war die Eisenstraße für rund eine Stunde voll gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell