Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche - Täter sahen es auf hochwertiges Werkzeug ab -#polsiwi

Siegen / Siegen-Bürbach (ots)

In den letzten Tagen ist es in Siegen zu zwei Einbrüchen gekommen, wo es der oder die Täter offenbar auf Werkzeug abgesehen hatten.

Zwischen dem frühen Samstagabend (24. Januar) und dem Montagmorgen brachen Unbekannte einen abgestellten LKW im Bereich des Bahnhofs Eintracht auf. Der Lastwagen stand auf einem der dortigen Firmengelände. Aus dem Fahrzeuginneren erbeuteten die Diebe einen Koffer mit Werkzeugen sowie einen Akkuschrauber. Mit dem beschädigten LKW und der Beute liegt ein geschätzter Schaden von mehr als 1.500 Euro vor.

Zwischen Samstagmorgen (24. Januar) und dem Montagabend ist es zu einem Kellereinbruch im Wallauer Weg gekommen. Eine oder mehrere unbekannte Personen gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Von dort gingen sie weiter in den Keller. Hier drangen sie in einen der Kellerabteile ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuten die Diebe Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

