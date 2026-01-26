PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pro-Kurden-Demo verlief friedlich -#polsiwi

Siegen (ots)

Am heutigen Montagabend (26. Januar) fand eine Pro-Kurden-Demo mit Aufzug in Siegen statt. Die Polizei berichtete bereits im Vorfeld hierzu: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/versammlungsaufzug-am-montagabend-durch-die-siegener-stadt-verkehrsbeeintraechtigungen-sind-zu-erwarten

Die Polizei begleitete die Kundgebung. Durch den Aufzug kam es zeitweilig zu verhältnismäßig geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auf der Hauptachse (Koblenzer Straße).

An der Versammlung nahmen insgesamt rund 550 Personen teil. Bis auf die Verkehrsbeeinträchtigungen verlief die Kundgebung störungsfrei und friedlich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren