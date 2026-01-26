Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Pro-Kurden-Demo verlief friedlich -#polsiwi
Siegen (ots)
Am heutigen Montagabend (26. Januar) fand eine Pro-Kurden-Demo mit Aufzug in Siegen statt. Die Polizei berichtete bereits im Vorfeld hierzu: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/versammlungsaufzug-am-montagabend-durch-die-siegener-stadt-verkehrsbeeintraechtigungen-sind-zu-erwarten
Die Polizei begleitete die Kundgebung. Durch den Aufzug kam es zeitweilig zu verhältnismäßig geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auf der Hauptachse (Koblenzer Straße).
An der Versammlung nahmen insgesamt rund 550 Personen teil. Bis auf die Verkehrsbeeinträchtigungen verlief die Kundgebung störungsfrei und friedlich.
