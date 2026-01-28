PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe verursachen hohen Schaden bei Kabeldiebstahl an Photovoltaik-Anlage -#polsiwi

Neunkirchen-Salchendorf (ots)

Diebe hatten es auf Kabel einer großen Solar-Freiflächenanlage abgesehen.

Die Täter gelangten auf das Gelände eines Betriebs im Bereich Ortsausgang Salchendorf Richtung Siegen. Hier durchtrennte man zahlreiche Kabel an der Anlage und entwendete diese Abschnitte.

Die betroffene Firma beziffert den Schaden auf einen möglicherweise sechsstelligen Eurobetrag. Die Täter dürften dabei ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute benutzt haben. Als Tatzeitraum kommt die Nacht von Sonntag (25. Januar) auf den Montag in Betracht.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

