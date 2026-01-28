Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Auto-Fahrer übersieht Fußgängerin - 60-Jährige leicht verletzt #polsiwi
Burbach-Holzhausen (ots)
Am frühen Dienstagabend (27.01.2026) ist es auf der Hickengrundstraße in Holzhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 60-jährige Fußgängerin verletzt wurde.
Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein 44-jähriger Auto-Fahrer gegen 17:40 Uhr von der Straße "Lange Gewann" auf die Hickengrundstraße. Zeitgleich passierte eine 60-jährige Fußgängerin die Hickengrundstraße im Bereich eines Fußgängerüberwegs. Der 44-Jährige übersah die Frau. Es kam zur Kollision, wodurch die Fußgängerin stürzte. Dadurch verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.
Den Auto-Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung bereits übernommen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell