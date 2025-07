Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Herbolzheim - Unfallflucht

Zeugenaufruf

Herbolzheim (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch vergangene Woche gegen 13:00 Uhr ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller an der Freiburger Straße erfasst. Dort wollte sie den Fußgängerüberweg aus Richtung Stadtmitte kommend überqueren. Der Fahrer des mutmaßlich grauen VW Golf Plus traf das Kind mit seinem vorderen Stoßfänger, wodurch sie zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen VW mit Emmendinger Zulassung handeln. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-4200 zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell