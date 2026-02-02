PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Siegener Innenstadt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) ist es in der Siegener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 4 Uhr war ein 42-jähriger Taxifahrer über die Freudenberger Straße unterwegs in Richtung Wellersbergtunnel. Beim Überqueren einer Kreuzung fuhr unvermittelt ein schwarzer Mercedes aus der Fischbacherbergstraße in den Kreuzungsbereich. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Taxifahrer war nicht angeschnallt und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Ob die Geschwindigkeit des 18-jährigen Mercedesfahrers Unfallursächlich war, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

