Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Siegener Innenstadt - #polsiwi
Siegen (ots)
Am Sonntag (01.02.2026) ist es in der Siegener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.
Gegen 4 Uhr war ein 42-jähriger Taxifahrer über die Freudenberger Straße unterwegs in Richtung Wellersbergtunnel. Beim Überqueren einer Kreuzung fuhr unvermittelt ein schwarzer Mercedes aus der Fischbacherbergstraße in den Kreuzungsbereich. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.
Der Taxifahrer war nicht angeschnallt und wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Ob die Geschwindigkeit des 18-jährigen Mercedesfahrers Unfallursächlich war, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
