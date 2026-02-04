Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei Schwerte kontrolliert Geschwindigkeit

Schwerte (ots)

Polizeibeamte der Wache Schwerte haben am Dienstag, den 03.02.2026, von 07.00 Uhr bis 13.30 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden kontrolliert und insgesamt 29 Verstöße geahndet.

An der Hörder Straße, in Höhe des "Freischütz" haben die Polizeibeamten sieben Verwarnungsgelder und acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen verhängt, weil Fahrende zu schnell unterwegs waren. An der Kontrollstelle Unnaer Straße/Dorfstraße gab es zwei Verwarnungsgelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

An der Bethunestraße, in Höhe des dortigen Krankenhauses, gab es 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil während der Fahrt ein Smartphone benutzt wurde.

Ablenkung und nicht angepasste Geschwindigkeit gehören zu den Unfallursachen Nummer eins - zur Verhinderung von Verkehrsunfällen wird die Kreispolizeibehörde Unna weitere Verkehrskontrollen immer und zu jeder Zeit durchführen.

