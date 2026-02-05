Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Sondereinsatz "Alkohol-/Drogen- & Tuningkontrollen"

Schwerte (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat zusammen mit Polizistinnen und Polizisten der Wache Schwerte am Sonntag (01.02.2026) und Mittwoch (04.02.2026) Sondereinsätze im Schwerter Stadtgebiet durchgeführt. Dabei ging es um Alkohol-/Drogen- sowie Tuningkontrollen und um Verkehrsdelikte wie Smartphonenutzung oder Überschreitung der Geschwindigkeit.

Am Sonntag (01.02.2026) wurden die Verkehrsteilnehmenden zwischen 06.00 Uhr und 13.00 Uhr an der Bergstraße/Berghoferweg, Hörderstraße und Lohbachstraße/Ostberger Straße kontrolliert und dabei insgesamt 27 Verstöße geahndet.

An der Bergstraße/Berghoferweg wurden 18 Pkw-Fahrende wegen zu schnellen Fahrens angehalten, an der Hörderstraße waren es zwei Fahrzeugführer, die während der Fahrt ihr Smartphone benutzten und bei drei Pkw war die Hauptuntersuchung zeitlich abgelaufen. An der Lohbachstraße wurden vier Pkw festgestellt, die ohne gültigen TÜV unterwegs waren.

Am Mittwoch (04.02.2026) wurde der Verkehr zwischen 16.00 Uhr und 00.00 Uhr am Parkplatz der Hörderstraße, in Höhe des Friedhofs, kontrolliert.

Festgestellt wurden:

- Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss (es wurden Blutproben angeordnet) - Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ein Verwarnungsgeld, weil die Verkehrsteilnehmer zu schnell waren - Ein Pkw wurde wegen Fahrzeugmängeln sichergestellt - Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil ein Pkw-Fahrer sein Smartphone während der Fahrt benutzt hatte - Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil ein Fahrrad-Fahrer sein Smartphone während der Fahrt benutzt hatte - Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Fahrerlaubnisrecht - Sieben Verwarnungsgelder, weil die TÜV-Plakette abgelaufen war

Besonderes Vorkommnis: Während des Wartens auf die Auswertung des Drogenvortests (Urin-Test) versuchte sich ein Beschuldigter erfolglos fußläufig durch Flucht der weiteren Maßnahmen zu entziehen.

Die Polizei im Kreis Unna wird künftig weitere Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogen- und Alkoholdelikten durchführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell