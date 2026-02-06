Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissar Helmut Fietz und Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel sind Ihre Bezirksdienstbeamten für Kamen und Sie sind für Sie da!

Genauer gesagt während ihrer Bürgersprechstunde.

Besucherinnen und Besucher des Wochenmarkts Kamen treffen die beiden Beamten am Dienstag, 10.02.2026 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

