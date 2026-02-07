POL-UN: Mauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt
Unna (ots)
In der Wilhelminenstr. in Unna wurde am Freitagvormittag in dem Zeitraum 08:00 Uhr- 10:50 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug eine Mauer beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bezüglich des Fahrzeuges nimmt die Polizei Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 oder per E Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de entgegen.
