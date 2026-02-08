PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Reihenendhaus

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am 07.02.2026, zwischen 09:30 - 11:40 Uhr, während die Bewohner einkaufen waren, Zugang zu einem Reihenendhaus in der Schillerstraße in Bergkamen. Sie betraten das Haus durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Goldschmuck. Im Anschluss daran entkamen die Täter unerkannt. Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02303-9214220 zu melden oder an das Emailpostfach: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu schreiben.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 11:27

    POL-UN: Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

    Schwerte (ots) - Am 07.02.2026, gegen 20:42 Uhr, befuhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Bethunestraße in Höhe der Kreuzung Schützenstraße / Ostenstraße in Richtung Iserlohn und wollte anschließend nach links in die Schützenstraße in Richtung Geisecke einbiegen. Ihr entgegen, in Richtung BAB 1, befuhr die 22-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw die Bethunestraße und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:18

    POL-UN: Wohungseinbruch zur Tageszeit

    Bergkamen (ots) - Am Samstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße " Im Breil" in Bergkamen in der Zeit von 10:30- 17:00 Uhr ein. Hier wurden Gegenstände aus dem Haus entwendet. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer der Polizei Kamen 02307/921-3220 oder per E Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 10:19

    POL-UN: Mauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt

    Unna (ots) - In der Wilhelminenstr. in Unna wurde am Freitagvormittag in dem Zeitraum 08:00 Uhr- 10:50 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug eine Mauer beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bezüglich des Fahrzeuges nimmt die Polizei Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 oder per E Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren