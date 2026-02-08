Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Reihenendhaus

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am 07.02.2026, zwischen 09:30 - 11:40 Uhr, während die Bewohner einkaufen waren, Zugang zu einem Reihenendhaus in der Schillerstraße in Bergkamen. Sie betraten das Haus durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Goldschmuck. Im Anschluss daran entkamen die Täter unerkannt. Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02303-9214220 zu melden oder an das Emailpostfach: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu schreiben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell