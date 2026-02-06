Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Amtswechsel im Polizeikommissariat Bad Münder: Günther Köster verabschiedet, Mirko Titze folgt nach

Göttingen (ots)

An der Spitze des Polizeikommissariats Bad Münder gibt es einen Wechsel: Nach drei Jahren im Amt des Kommissariatsleiters wurde der Erste Polizeihauptkommissar Günther Köster verabschiedet. Er wechselt an den Standort der Polizeiinspektion nach Hameln. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger Erster Polizeihauptkommissar Mirko Titze ins Amt eingeführt. Der Amtswechsel fand in einem kleinen feierlichen Rahmen in den Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Bad Münder in Anwesenheit von Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn und Mathias Schröder, Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, statt.

Günther Köster gehört der Polizei Niedersachsen seit 43 Jahren an und war bereits in verschiedenen Bereichen tätig - von der Einsatzhundertschaft über den Ermittlungs- bis hin zum Einsatz- und Streifendienst. Führungserfahrungen sammelte er als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, leitete anschließend das Polizeikommissariat Bad Pyrmont und übernahm 2022 schließlich die Leitung des Polizeikommissariats Bad Münder. Aus gesundheitlichen Gründen gibt er das Amt nun ab und widmet sich neuen Aufgaben.

Günther Köster hat sein Amt an den Ersten Polizeihauptkommissar Mirko Titze übergeben. Er ist bereits seit Mitte 2024 mit der Wahrnehmung der Geschäfte betraut, nun wurde ihm der Dienstposten von Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn auch offiziell übertragen. Mirko Titze hat bereits einige Stationen auf seinem dienstlichen Werdegang durchlaufen. Führungserfahrungen konnte er dabei viele Jahre als Einsatzführer, später als Dienstabteilungsleiter und als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden sammeln, bevor er die Leitung des Polizeikommissariats Bad Münder übernommen hat.

"Die Leitung der Dienststelle übertragen zu bekommen, bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung gegenüber den Menschen, die hier arbeiten, gegenüber der Stadt Bad Münder, den Flecken Coppenbrügge und Salzhemmendorf, und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Gemeinsam wollen wir Vertrauen stärken und ausbauen", sagt Mirko Titze mit Blick auf seine neue Aufgabe. "Ich möchte ein Kommissariat leiten, in dem man sich weiterhin aufeinander verlassen kann - in dem klare Worte, gegenseitiger Respekt und Menschlichkeit die Grundlage bilden. Sicherheit braucht Vertrauen - und Vertrauen entsteht durch Nähe", fährt er fort.

Anlässlich des Amtswechsels sagt Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn: "Ich danke Günther Köster im Namen der Polizeidirektion Göttingen für seinen Dienst hier in Bad Münder. Er hat sich als Polizist und als Führungskraft mehr als verdient gemacht und wurde dafür von seinen Mitarbeitenden stets geschätzt. Ich wünsche ihm für die neue Aufgabe gutes Gelingen und für die Zukunft dienstlich wie privat viel Gelassenheit und vor allem viel Gesundheit." Seinem Nachfolger wünscht die Präsidentin viel Erfolg und stets die nötige Weitsicht und Besonnenheit bei allen künftigen Entscheidungen. "Ich bin überzeugt davon, dass Mirko Titze das Polizeikommissariat Bad Münder gemeinsam mit seinem Team auch weiterhin auf Erfolgskurs halten wird."

