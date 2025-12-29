Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: "Hinter jeder Einsatzkraft steckt ein Mensch": Polizei startet zum Jahreswechsel Kampagne für mehr Respekt gegenüber Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten

Göttingen (ots)

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels ist insbesondere in der Silvesternacht mit einem erhöhten Einsatzaufkommen für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste zu rechnen. Die Polizei wird mit verstärkten Kräften im Einsatz sein, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und konsequent für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eintreten. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf der Verfolgung von Straftaten in Zusammenhang mit dem unerlaubten Umgang mit Feuerwerk - vor allem in ausgewiesenen Verbotszonen - liegen.

Motto: "Hinter jeder Einsatzkraft steckt ein Mensch"

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren in den letzten Jahren und gerade zum Jahreswechsel immer wieder Ziel von Gewalt. Um darauf aufmerksam zu machen, die Trendumkehr zu schaffen und für mehr Respekt, Wertschätzung und Achtung zu appellieren, hat die Polizeidirektion Göttingen pünktlich zum Start des Verkaufs von Feuerwerkskörpern eine Kampagne in den Soziale Medien gestartet. Ziel ist es, zu zeigen, dass in jeder Uniform ein (Familien-)Mensch steckt - ein Vater, eine Ehefrau, ein Sohn. Dass die Kampagne erforderlich ist, zeigen die leider immer noch viel zu hohen Zahlen zu Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte: Allein in der Polizeidirektion Göttingen wurden im Jahr 2024 1.700 Einsatzkräfte Opfer einer Gewalttat - das sind fast 160 mehr als im Jahr 2023.

"Gewalt gegen diejenigen, die für die Sicherheit und zum Wohl der Bevölkerung im Einsatz sind, ist doch Irrsinn. Da muss sich endlich was ändern! Darum geht es in diesem Video! Es sollte doch gerade an einem Tag wie Silvester ganz einfach sein, gewaltfrei zu feiern. Wir appellieren daher an die Bürgerinnen und Bürger, den Jahreswechsel fröhlich und ausgelassen und zugleich verantwortungsbewusst und friedlich zu feiern. Zeigen Sie Respekt und Rücksicht gegenüber den Einsatz- und Rettungskräften - ihr Einsatz ermöglicht uns allen ein sicheres und unbeschwertes Silvesterfest", sagt Mathias Schröder, Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsel 2025/26.

Bei akuter Gefahr wählen Sie umgehend den Notruf 110.

Das Video ist unter anderem auf dem Facebook-Kanal der Polizei Northeim unter nachfolgendem Link zu finden: https://www.facebook.com/polizei.northeim

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell