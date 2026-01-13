PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung erledigt: 31-jähriger Mann aus dem Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler wohlbehalten angetroffen

Bad Neuenahr (ots)

Die am heutigen 13.01.2026 um 14:30 Uhr durch das Polizeipräsidium Koblenz veröffentlichte Suche nach dem 31-jährigen Maximilian S. aus Bad Neuenahr-Ahrweiler konnte zwischenzeitlich eingestellt werden, da der Mann wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 14:30

    POL-PPKO: 31-jähriger Mann aus dem Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst

    Koblenz (ots) - Seit Montag, 12.01.2026 wird der 31-jährige Maximilian S. vermisst, der sich zuletzt in einer Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgehalten hat. Dort gesehen wurde er zuletzt am Samstag, 10.01.2026. Herr S. hat die Klinik in unbekannte Richtung / mit unbekanntem Ziel verlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste möglicherweise ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:23

    POL-PPKO: Unfall mit Schuldkind in der Koblenzer Goldgrube

    Koblenz (ots) - Am heutigen Freitag, 09.01.2025, kam es gegen 07:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 12-jährigen Mädchen. Beim Abbiegen aus der Straße "In der Goldgrube" übersah die Fahrerin des PKW das bei Grünlicht die "Lindenstraße" querende Mädchen, sodass es zu einem Zusammenstoß der Beiden kam. Die Fußgängerin stürzte hierbei auf den Asphalt und verletzte sich augenscheinlich ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 10:34

    POL-PPKO: Geschwindigkeitsmessung bei Remstecken

    Koblenz (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 06.01.2026, gegen 11:40 Uhr führten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Koblenz 1 Geschwindigkeitsmessungen auf der B327 in Höhe Remstecken durch. In der 70er-Zone außerhalb geschlossener Ortschaften konnten in kurzer Zeit insgesamt 15 Autos mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der "Tagesschnellste" wurde dabei mit 100 km/h geblitzt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren