POL-PPKO: Vermisstenfahndung erledigt: 31-jähriger Mann aus dem Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler wohlbehalten angetroffen
Bad Neuenahr (ots)
Die am heutigen 13.01.2026 um 14:30 Uhr durch das Polizeipräsidium Koblenz veröffentlichte Suche nach dem 31-jährigen Maximilian S. aus Bad Neuenahr-Ahrweiler konnte zwischenzeitlich eingestellt werden, da der Mann wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell