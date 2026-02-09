Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Brillengeschäft in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (08.02.2026) gegen 07.35 Uhr die Fensterscheibe eines Brillengeschäftes an der Weststraße in Kamen-Mitte aufgebrochen.

Entwendet wurden Brillen.

Hinweise nimmt die Polizei Kamen entgegen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell