POL-UN: Kamen - Einbruch in Brillengeschäft in Kamen-Mitte
Kamen (ots)
Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (08.02.2026) gegen 07.35 Uhr die Fensterscheibe eines Brillengeschäftes an der Weststraße in Kamen-Mitte aufgebrochen.
Entwendet wurden Brillen.
Hinweise nimmt die Polizei Kamen entgegen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell