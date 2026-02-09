Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Wett- und Lotterieannahmestelle

Selm (ots)

Sonntagmorgen (08.02.2026) sind gegen 03.40 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wett- und Lotterieannahmestelle eines Supermarktes an der Botzlarstraße in Selm eingedrungen.

Der oder die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in das Innere gelangen.

Ob und was entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Zeugenhinweise, die zur Aufklärung dieses Falles beitragen, bitte an die Polizei Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell