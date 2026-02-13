Polizei Coesfeld

Billerbecker greift Polizisten an

Die Polizei erteilte einem 25-jährigen Billerbecker am 12.02.2026 gegen 23.30 Uhr einen Platzverweis für den Veranstaltungsbereich des Kneipenkarnevals in Billerbeck, nachdem gegen ihn eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen worden war.

Als die Polizisten dem 25-Jährigen Billerbecker gegen 00.10 Uhr (13.02.2026) in der Nacht wieder begegneten, war er erneut wegen aggressivem Verhalten aufgefallen und hatte den Platzverweis offensichtlich nicht befolgt.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Bei der Festnahme schlug er einem der Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht und wehrte sich massiv, so dass mehrere Polizisten auf ihn einwirken mussten. Auch im Streifenwagen agierte er weiterhin aggressiv, versuchte die Beamten mit Kopfstößen zu verletzen und traf dabei einen der Beamten. Er beleidigte fortwährend. Im Polizeigewahrsam beruhigte sich der 25-Jährige und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Eine Ärztin untersuchte ihn und entnahm ihm eine Blutprobe.

Der verletzte Beamte wurde durch die Ärztin behandelt. Er blieb dienstfähig.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Billerbecker konnte gegen 06.00 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

