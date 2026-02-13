Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße

Zehnjähriger auf Fahrrad angefahren - Autofahrerin gesucht!

Coesfeld (ots)

.POL-COE: Coesfeld/ Fahrerflucht nach leichter Verletzung Am 12.02.2026 gegen 19.30 Uhr kam es auf der Osterwicker Straße in Coesfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriges Kind auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst wurde und zu Schaden kam. Zuvor befuhr der Junge den Geh- und Radweg der Osterwicker Straße. Zur gleichen Zeit befuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin ebenfalls die Osterwicker Straße und bog in Höhe des Jungen in eine Einfahrt ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem Kind, wodurch dieses stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Unfallfahrerin stieg aus, erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Unfallopfers, verließ folglich jedoch die Unfallstelle, ohne ihren Anschlusspflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Laut Angaben soll es sich bei dem Unfallfahrzeug vermutlich um einen weißen Smart mit bisher unbekannter Aufschrift handeln.

Die fahrzeugführende Person kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 30-40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - mit längeren blonden Haaren

Weitere Informationen zu Fahrzeug und Fahrzeugführerin sind derzeit nicht bekannt.

Daher bittet die Polizei Coesfeld um Ihre Mithilfe bezüglich eventueller Hinweise zum Unfall unter 02541-14201.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell