Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bahnhofstraße/Trickdiebe stehlen Schmuck und Bargeld

Coesfeld (ots)

Ein Unbekannter hat sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares in Billerbeck verschafft. Am Freitag (13.02.) gegen 14:00 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür und gab an, Zählerstände ablesen zu wollen. Während der Mann sich mit den Geschädigten in der Wohnung befand, betrat ein weiterer Mann die Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld aus dem Schlafzimmer.

Der erste Tatverdächtige sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent, war dunkel gekleidet und trug eine Kappe auf dem Kopf. Zur zweiten Person liegt keine Personenbeschreibung vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell