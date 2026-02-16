POL-COE: Billerbeck, Am Wüllen/Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter schlugen ein Fenster an der rückwärtigen Seite eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Tat ereignete sich an Freitag (13.02.) im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 20:30 Uhr. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume, unklar ist bislang, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.
