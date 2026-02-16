Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Betrug durch falschen Spendensammler

Coesfeld (ots)

Ein 82-jähriger Coesfelder wurde am Dienstag (10.02.) um 10:30 Uhr Opfer eines Betruges. Auf einem Supermarktparkplatz sprach ihn ein Unbekannter an und bat um eine Spende für gehörlose Menschen. Mittels EC-Kartenzahlung wollte der Coesfelder 5 Euro spenden. Später stellte er fest, dass der Unbekannte den Betrag offenbar unbemerkt verändert hatte und stattdessen ein hoher dreistelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich -ca. 25-30 Jahre -europäisches Erscheinungsbild -dunkelblonde Haare -schlanke Statur -gepflegtes Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell