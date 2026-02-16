Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch/Diebstahl von Dieselkraftstoff

Coesfeld (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag (13.02.) auf Samstag (14.02.) vermutlich durch Überklettern eines Zaunes Zutritt zu einem Betriebsgelände am Wierlings Esch. Dort öffneten sie den Tank eines abgestellten Lkw und zapften etwa 400 Liter Dieselkraftstoff ab. Zurück blieben ein Kraftstoffkanister sowie ein Schlauch.

Zeugenhinweis nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02954-793611 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell