Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B474/ Eis beschädigt Frontscheibe

Coesfeld (ots)

Gegen 6.45 Uhr hat ein Lkw mit Coesfelder Kennzeichen am Montag (16.02.26) einen Eisbrocken verloren. Dieser beschädigte die Frontscheibe eines Autos. Geschehen ist das in der Bauerschaft Tetekum auf der B474 in Fahrtrichtung Seppenrade. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Auflieger hat die Farbe Grün.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise und weist darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer für den verkehrssicheren Zustand ihrer Fahrzeuge verantwortlich sind. Verliert dieses Schnee oder Eis, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Das Strafmaß verschärft sich, wenn jemand behindert oder geschädigt wird.

Polizei Coesfeld
