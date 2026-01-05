Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30 - Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn: Zwei Personen leicht verletzt

A30 (ots)

Am Montag, den 5. Januar 2026, kam es gegen 11:25 Uhr auf der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Niederlande, zwischen dem Kreuz Schüttorf und der Abfahrt Bad Bentheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lastkraftwagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen herrschte aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn verlangsamter Verkehr. Ein 27-jähriger Fahrer eines DAF-Sattelzuges befuhr den Hauptfahrstreifen mit reduzierter Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht. Der dahinter fahrende 32-jährige Fahrer einer MAN-Zugmaschine mit Anhänger wechselte ruckartig auf den Überholfahrstreifen, prallte gegen die Mittelschutzplanke und touchierte anschließend den Sattelzug des 27-Jährigen.

In der Folge fuhr ein 54-jähriger Fahrer eines weiteren DAF-Sattelzuges auf dem Überholfahrstreifen auf das verunfallte Fahrzeug auf.

Der 54-jährige Fahrer sowie der 27-jährige Fahrer wurden leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Autobahn ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gesperrt.

