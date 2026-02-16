Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallzeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 15.45 Uhr touchierte dieser am Sonntag (15.02.26) beim Ausparken am Geiping an der Münsterstraße eine 86-jährige Fußgängerin aus Dülmen. Danach stieg der Mann aus und äußerte gegenüber der Seniorin, dass nichts passiert sei. Daraufhin fuhr der Mann weg, ohne sich um die Dülmenerin zu kümmern. Sie erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, benötigte vor Ort jedoch keinen Rettungswagen. Der Unbekannte fuhr einen größeren beigen Mercedes mit Coesfelder Kennzeichen.

Er wird wie folgt beschrieben:

-1,80 bis 1,90 Meter -stabile Figur -mittelblondes Haar -Bart -sprach hochdeutsch

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

