POL-COE: Olfen/ Vereinzelte Streitereien und Körperverletzungen unter Karnevalisten

Coesfeld (ots)

Während der Karnevalsfeiern am Samstag (14.02.26) und Sonntag (15.02.26) kam es unter vereinzelten Karnevalisten zu Körperverletzungen, denen Streitereien und Beleidigungen vorausgegangen waren. Polizisten vor Ort schrieben entsprechende Anzeigen. Niemand benötigte einen Rettungswagen vor Ort. In Anbetracht der Besuchermengen resümiert die Polizei dennoch ein friedliches und ausgelassenes Karnevalwochenende.

Zudem fasste ein unbekannter Mann am Sonntag (15.02.26) einer 17-Jährigen in einem Festzelt am Markt an das Gesäß. Geschehen ist das zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr an der Jackenausgabe. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 30-50 Jahre alt - Glatze - schwarzer Jogginganzug der Marke Adidas mit weißen Streifen auf der Schulter - korpulente Figur - Brille

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

