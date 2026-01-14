Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Einsatzreicher Vormittag für die Hennefer Feuerwehr

Hennef (ots)

Am Mittwochvormittag musste die Feuerwehr Hennef innerhalb weniger Stunden insgesamt sechsmal ausrücken.

Um 7:53 Uhr wurden der Tagesalarm sowie die Einheiten Hennef und Söven zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Der Einsatz konnte schnell beendet werden, da der Alarm durch Deospray ausgelöst worden war.

Ebenfalls zügig beendet werden konnte eine Alarmierung um 10:16 Uhr in Uckerath. Dort sollte dem Rettungsdienst eine Tür geöffnet werden, die Patientin konnte diese jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig öffnen.

Kurz nach 12 Uhr wurde der Rettungsdienst erneut unterstützt: In der Theodor-Heuss-Allee musste ein Patient mittels Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerettet werden.

Noch während dieses Einsatzes kam es in Uckerath zu einem Arbeitsunfall. Beim Ablassen einer Rüttelplatte in eine etwa vier Meter tiefe Baugrube stürzte diese ab und verletzte einen Arbeiter. Glücklicherweise wurde dieser nur leicht verletzt und konnte die Baugrube eigenständig verlassen.

Um 12:50 Uhr rückte der Tagesalarm zu einer Ölspur in der Hennefer Innenstadt aus.

Der sechste Einsatz folgte um 13:25 Uhr als gemeldeter Gebäudebrand in Happerschoss. Nach einer gemeldeten Fettexplosion sollte es zu einem Küchenbrand gekommen sein. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch als Haushaltsunfall heraus. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden, jedoch wurde der Hausbewohner durch umherspritzendes Öl schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik transportiert.

Wer Interesse an einer sinnvollen und abwechslungsreichen Tätigkeit im Ehrenamt hat, kann sich jederzeit unverbindlich bei der Feuerwehr Hennef informieren. mitmachen@feuerwehr-hennef.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell