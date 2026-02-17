PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking, K38/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Laer ist am Montag (16.02.26) von der K38 abgekommen. Gegen 18 Uhr befuhr sie die Kreisstraße in Richtung Höpingen. Als sie in der Bauerschaft Esking in einer Kurve bremste, brach nach bisherigen Erkenntnissen das Heck des Autos aus, worauf es sich überschlug. Die Frau aus Laer und ihre 18-jährige Mitfahrerin aus Billerbeck erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:09

    POL-COE: Coesfeld, Brink/Streifenwagen mit Baggerschaufel blockiert

    Coesfeld (ots) - Zu Streitigkeiten wurden Polizeibeamte am Montagabend (16.02.26) in die Bauerschaft Brink gerufen. Auf der Anfahrt erhielten die eingesetzten Beamten die Information, dass sich sogar zwei Personen schlagen würden. Vor Ort öffnete der spätere Beschuldigte selbst die Tür - allerdings nicht gerade in Gesprächslaune. Er zeigte sich verbal aggressiv ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:47

    POL-COE: Senden, Siemensstraße/ Kupferkabel entwendet

    Coesfeld (ots) - Von einer umzäunten Baustelle an der Siemensstraße haben Unbekannte rund 50 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Samstag (14.02.26) und 7.30 Uhr am Montag (16.02.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:42

    POL-COE: Dülmen, Kreuzweg/ Verdacht einer Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Am Samstag hatte ein 30-jähriger Autofahrer aus Dülmen einen Joint geraucht. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag (16.02.26) gab der Mann das an. Gegen 11.35 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Dülmener am Kreuzweg. Während der Kontrolle stellten die Beamten glasige Augen bei dem 30-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Er musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren