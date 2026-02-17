Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking, K38/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Laer ist am Montag (16.02.26) von der K38 abgekommen. Gegen 18 Uhr befuhr sie die Kreisstraße in Richtung Höpingen. Als sie in der Bauerschaft Esking in einer Kurve bremste, brach nach bisherigen Erkenntnissen das Heck des Autos aus, worauf es sich überschlug. Die Frau aus Laer und ihre 18-jährige Mitfahrerin aus Billerbeck erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

