Zugbegleiter angegriffen und verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 34-jähriger alkoholisierter Ukrainer aus Billerbeck reagierte am 17.02.2026, gegen 18.00 Uhr, im Zug (RB63) verbal aggressiv auf die Aufforderung eines 23-jährigen Zugbegleiters aus Münster, die Fahrkarte vorzuzeigen. Da dieser sodann dem Zug am Bahnhof in Billerbeck verwiesen werden sollte, holte der Kontrolleuer den 34-jährigen Zugbegleiter aus Horstmar zur Unterstützung dazu. Der Billerbecker verhielt sich bei der Verweisung aus dem Zug weiterhin aggressiv und schlug dem Kontrolleur zweimal mit der Faust ins Gesicht. Dabei verletzte er sich leicht.

Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Billerbecker weiterhin verbal und körperlich aggressiv, sodass er von den Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Dülmen zugeführt wurde.

Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

